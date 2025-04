Inzaghi Milan ha meritato Perse due partite in tre giorni ma reagiremo

Inzaghi dopo la sconfitta dell’Inter maturata a San Siro contro il Milan, in un’intervista su Inter TV ha provato ad analizzare con grande amarezza la partita di oggi. CROLLO IN CASA – Simone Inzaghi dopo la partita persa dall’Inter a San Siro ha parlato così: «Potevamo riaprire la partita con de Vrij, Maignan però ha fatto una bellissima partita. Complimenti al Milan che ha meritato la finale, noi andiamo avanti nel nostro percorso. Questa è una sconfitta che fa male in una semifinale e in un derby. Analizzeremo come abbiamo sempre fatto e cercheremo di fare meglio».Inter, obiettivo oggi azzerare e ripartireTUTTO IN POCO TEMPO – Inzaghi indica la strada giusta per provare a rialzarsi, lavorando e analizzando quanto successo negli ultimi tre giorni: «Sarà importantissimo azzerare tutto. Inter-news.it - Inzaghi: «Milan ha meritato. Perse due partite in tre giorni, ma reagiremo!» Leggi su Inter-news.it dopo la sconfitta dell’Inter maturata a San Siro contro il, in un’intervista su Inter TV ha provato ad analizzare con grande amarezza la partita di oggi. CROLLO IN CASA – Simonedopo la partita persa dall’Inter a San Siro ha parlato così: «Potevamo riaprire la partita con de Vrij, Maignan però ha fatto una bellissima partita. Complimenti alche hala finale, noi andiamo avanti nel nostro percorso. Questa è una sconfitta che fa male in una semifinale e in un derby. Analizzeremo come abbiamo sempre fatto e cercheremo di fare meglio».Inter, obiettivo oggi azzerare e ripartireTUTTO IN POCO TEMPO –indica la strada giusta per provare a rialzarsi, lavorando e analizzando quanto successo negli ultimi tre: «Sarà importantissimo azzerare tutto.

Potrebbe interessarti anche:

Probabili formazioni Milan Inter, confermate le anticipazioni di ieri: ecco l’11 che ha in mente Inzaghi!

di RedazioneProbabili formazioni Milan Inter, confermate le anticipazioni di ieri: ecco l’11 che ha in mente Inzaghi! Tutti i dettagli Arrivano le ultimissime novità sulle probabili formazioni di Milan Inter, la gara di stasera a San Siro valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

di RedazioneProbabili formazioni Milan Inter, confermate le anticipazioni di ieri: ecco l’11 che ha in mente Inzaghi! Tutti i dettagli Arrivano le ultimissime novità sulle probabili formazioni di Milan Inter, la gara di stasera a San Siro valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Milan-Inter, Inzaghi ha sciolto i dubbi! Scelto l’attacco – SM

L’Inter si prepara alla sfida di questa sera contro il Milan in semifinale di Coppa Italia. Simone Inzaghi, spiegano a Sportmediaset, ha deciso chi affiancherà Marcus Thuram.

L’Inter si prepara alla sfida di questa sera contro il Milan in semifinale di Coppa Italia. Simone Inzaghi, spiegano a Sportmediaset, ha deciso chi affiancherà Marcus Thuram. Inter Milan, Gazzetta svela: «Inzaghi vuole la rivincita, ecco come farà male ai rossoneri. Davanti al video ha…»

di RedazioneInter Milan, arrivano preziose novità verso il derby di Coppa Italia, ecco la strategia di Simone Inzaghi, come vuol fare male ai rossoneri Inter Milan si avvicina e – in previsione del derby di Coppa Italia – La Gazzetta dello Sport ha reso note alcune informazioni sulle possibili ...

Su questo argomento da altre fonti

Approfondimenti da altre fonti: Inzaghi: “Il Milan ha meritato, ma andiamo avanti con fiducia. Dobbiamo fare di più”; Inzaghi: “Complimenti al Milan, hanno meritato, ma nel primo tempo…”; Inzaghi sconsolato: Nel secondo tempo ci sono mancate le energie, il Milan ha meritato; Derby Inter-Milan, Inzaghi: “Hanno meritato. Stanchezza inevitabile, ma…”; Inzaghi: “La stanchezza c’è, ma niente alibi. Complimenti al Milan, ha meritato”.

Da calcionews24.com: Inter Milan, Inzaghi nel post gara: «Merito al Milan per le partite di quest’anno, dispiace per i tifosi. Stanchezza? Non è un alibi» - L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta in semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, commenta con amarezza i ...

Segnala milannews24.com: Inzaghi a Mediaset: «Avremmo meritato di più, sul secondo gol siamo stati sfortunati. Complimenti al Milan» - Inzaghi ha rilasciato un’intervista a Mediaset a pochi minuti dal termine della sfida di Coppa Italia Inter-Milan: le sue parole Inzaghi ha concesso un’intervista a Mediaset. Di seguito le sue parole ...

Lo riporta fanpage.it: Simone Inzaghi non cerca scuse dopo Inter-Milan: “C’è stanchezza ma non dev’essere un alibi” - Simone Inzaghi non cerca scuse per i suoi calciatori dopo la sconfitta dell'Inter nel derby di Coppa Italia contro il Milan: "È inutile negare che ...