Inzaghi gela l’Inter e l’attacco cambia volto doppio annuncio in diretta

Inzaghi: il punto della situazione (LaPresse) – Calciomercato.itUn ko che mette fine al sogno triplete e che conferma il periodo davvero nero per gli uomini di Simone Inzaghi.Lautaro Martinez e compagni dopo la sconfitta di Bologna, che ha complicato la corsa Scudetto, ha dunque detto addio alla Coppa Italia. Ora tra i corridoi dei campioni d’Italia aleggia la paura di chiudere la stagione a zero titoli, ma non c’è davvero tempo per pensare.Nel weekend si torna in campo e l’avversario non è certo facile. Calciomercato.it - Inzaghi gela l’Inter e l’attacco cambia volto: doppio annuncio in diretta Leggi su Calciomercato.it Le ultime sul futuro dei nerazzurro: da quel del tecnico, che non è stato ancora scritto, al reparto offensivo, pronto ad una rivoluzioneSono inevitabilmente le ore delle critiche. In casa Inter, così, ci si lecca le ferite dopo il pesantissimo ko contro il Milan.Inter, incognita attacco e: il punto della situazione (LaPresse) – Calciomercato.itUn ko che mette fine al sogno triplete e che conferma il periodo davvero nero per gli uomini di Simone.Lautaro Martinez e compagni dopo la sconfitta di Bologna, che ha complicato la corsa Scudetto, ha dunque detto addio alla Coppa Italia. Ora tra i corridoi dei campioni d’Italia aleggia la paura di chiudere la stagione a zero titoli, ma non c’è davvero tempo per pensare.Nel weekend si torna in campo e l’avversario non è certo facile.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: Inzaghi gela l’Inter e l’attacco cambia volto: doppio annuncio in diretta; L’Inter cade 1-0 a Bologna nel recupero: ora è in testa a pari merito con il Napoli; L’annuncio che ‘gela’ Inzaghi e gli interisti: “Out 30 partite”.

Come scrive spaziointer.it: Inter, esplode la polemica: l’attacco a Inzaghi è senza precedenti - Inter, esplode la polemica: l’attacco a Inzaghi è senza precedenti (LaPresse) spaziointer.it Queste le sue parole: “Prima si cambiava in base a ciò che succedeva in campo. Inzaghi fa dei cambi già ...

Scrive msn.com: Inter in controtendenza: Inzaghi sorprende tutti e punta su un vecchio pupillo per l’attacco - I nerazzurri si aspettavano di più dalle cosiddette seconde linee in attacco ... quindi il reparto offensivo dell’Inter subirà cambiamenti importanti. Inzaghi, però, non ha intenzione ...

Si legge su calcioblog.it: Inter in controtendenza: Inzaghi sorprende tutti e punta su un vecchio pupillo per l’attacco - Leggi l’articolo completo Inter in controtendenza: Inzaghi sorprende tutti e punta su un vecchio pupillo per l’attacco, su Notizie Inter. I nerazzurri vincono nel segno di un Arnautovic ...