Inzaghi furia nel finale di Inter Milan Non voglio recupero – Video

Inter nel derby di Coppa Italia continua a far discutere. Oltre al risultato però, il pesante 3-0 con cui il Milan è volato in finale di coppa nazionale, sul banco degli imputati, questa volta, è finito anche Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro si è reso infatti protagonista di una scena, nel . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – La sconfitta dell'nel derby di Coppa Italia continua a far discutere. Oltre al risultato però, il pesante 3-0 con cui ilè volato indi coppa nazionale, sul banco degli imputati, questa volta, è finito anche Simone. Il tecnico nerazzurro si è reso infatti protagonista di una scena, nel .

