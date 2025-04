Inzaghi esplode a fine Derby Non voglio il recupero eh Non mi prende per il cu… VIDEO virale della reazione del tecnico

Inzaghi esplode a fine Derby: VIDEO virale del tecnico dell’Inter dopo il 3-0 incassato contro il MilanIl sogno Triplete è sfumato nel Derby di Coppa Italia per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo il 3-0 del Milan è diventata virale la reazione del tecnico nerazzurro, che è esploso contro il quarto uomo per non avere i minuti di recupero.#InterMilan Ovviamente #Inzaghi e il suo isterismo è fuori luogo, nn è adrenalina ma problemi di gestione mantale e l'abitudine a fare il caxxo che vuoleMa detto questo, nelle partite ormai "finite" al 90' è uso chiedere se si vuole il recupero o meno alla squadra perdente pic.twitter.com/GsvKdAKqSu— MIKY #finoallafine®? (@Mikfinoallafine) April 24, 2025Queste le immagini di Simone Inzaghi a fine partita, dopo il 3-0 del Milan di Conceicao. Il VIDEO è diventato già virale anche tra i tifosi bianconeri. Juventusnews24.com - Inzaghi esplode a fine Derby: «Non voglio il recupero eh! Non mi prende per il cu…». VIDEO virale della reazione del tecnico Leggi su Juventusnews24.com deldell’Inter dopo il 3-0 incassato contro il MilanIl sogno Triplete è sfumato neldi Coppa Italia per l’Inter di Simone. Dopo il 3-0 del Milan è diventataladelnerazzurro, che è esploso contro il quarto uomo per non avere i minuti di.#InterMilan Ovviamente #e il suo isterismo è fuori luogo, nn è adrenalina ma problemi di gestione mantale e l'abitudine a fare il caxxo che vuoleMa detto questo, nelle partite ormai "finite" al 90' è uso chiedere se si vuole ilo meno alla squadra perdente pic.twitter.com/GsvKdAKqSu— MIKY #finoalla®? (@Mikfinoalla) April 24, 2025Queste le immagini di Simonepartita, dopo il 3-0 del Milan di Conceicao. Ilè diventato giàanche tra i tifosi bianconeri.

