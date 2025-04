Intrattenimento serale in spiaggia Confartigianato critica il Comune Servono decisioni coerenti

Confartigianato di Cervia esprime "perplessità in merito all’adozione dell’ordinanza del Comune di Cervia dello scorso 17 aprile, che ha concesso una deroga temporanea agli orari per i trattenimenti musicali pomeridiani negli stabilimenti balneari, senza alcun confronto preventivo con le. Ravennatoday.it - Intrattenimento serale in spiaggia, Confartigianato critica il Comune: "Servono decisioni coerenti" Leggi su Ravennatoday.it Ladi Cervia esprime "perplessità in merito all’adozione dell’ordinanza deldi Cervia dello scorso 17 aprile, che ha concesso una deroga temporanea agli orari per i trattenimenti musicali pomeridiani negli stabilimenti balneari, senza alcun confronto preventivo con le.

