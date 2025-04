Ilgiorno.it - Intitolata alle “Staffette Partigiane” la ciclovia di Corso Sempione

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 24 aprile 2025 – Ladiè stata oggi", le donne della Resistenza che con coraggio e abnegazione, spesso al costo della vita, hanno partecipato alla lotta di Liberazione dal nazifascismo. Saranno ricordate anche così a Milano che ne vide moltissime partecipareazioni di informazione clandestina, di cura dei feriti, di sabotaggio utilizzando la bicicletta come mezzo di trasporto. L'iniziativa fa parte del palinsesto "Tempo di Pace e di Libertà. 80 Anni di Liberazione", promosso dal Comune di Milano nell'ambito del progetto Milano è Memoria.La, realizzata da MM Spa, si estende per circa 2,5 km e si configura come un nuovo sistema di percorsi ciclabili monodirezionali, in sede riservata, tra i due filari di platani che costituiscono l'ossatura di