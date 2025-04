Intervista a Don Maurizio Patriciello Papa Francesco voce delle periferie Alla Chiesa serve continuità

Chiesa andrà avanti. Indietro non si torna. Sono sicuro che il prossimo Papa ripartirà da tutto quello che ci ha lasciato Francesco». Don Maurizio. Ilmattino.it - Intervista a Don Maurizio Patriciello: «Papa Francesco voce delle periferie. Alla Chiesa serve continuità» Leggi su Ilmattino.it «Non ho alcun timore, laandrà avanti. Indietro non si torna. Sono sicuro che il prossimoripartirà da tutto quello che ci ha lasciato». Don

Cosa riportano altre fonti

Insieme a Serra Yilmaz Angela Finocchiaro è l’interprete principale del road movie Amichemai, che riporta Maurizio Nichetti a lavorare di nuovo per il cinema a 23 anni di distanza dal suo ultimo film. Abbiamo intervistato l'attrice. 🔗comingsoon.it

Dal 3 aprile uscirà nelle sale “Tu Quoque“, il film prodotto da Ballandi Srl in collaborazione con Lml Group Srls e Alma Srl e distribuito da Nexo Studio. Nei panni del protagonista troviamo Maurizio Battista. Il comico romano, che non siamo abituati a vedere sul grande schermo, sorprende positivamente alla sua prova con un ruolo drammatico. Battista interpreta infatti Massimo Quinto, un uomo di mezz’età pieno di debiti, con un matrimonio fallito e un pessimo rapporto con suo figlio, che ... 🔗superguidatv.it

“Le coppe vanno bagnate, organizzeremo qualcosa”. Scherza, ma non troppo Maurizio Bormolini, fresco vincitore della Coppa del mondo di snowboard e di specialità di gigante parallelo. I trofei, a tempo debito, magari in una bacheca ad hoc, verranno esposti nell’albergo dei genitori, e a stagione conclusa, dopo i Mondiali, festeggerà a dovere. L’agonista che è in lui, sia sulla tavola che nella vita, finalmente è stato sprigionato. 🔗ilfoglio.it

L’attacco di don Patriciello a Report: “Nel servizio su Caivano avete tagliato la mia…; Report su Caivano, Patriciello contro Sigfrido Ranucci: Intervista tagliata, sono addolorato; Contro Report anche don Patriciello, l'accusa del parroco di Caivano: «Hanno tagliato le mie risposte». Parla Ranucci; Don Patriciello attacca Report: Tagliate le mie risposte nel servizio su Caivano. Ranucci: Pronti a raccogliere correzioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Intervista a Don Maurizio Patriciello: «Papa Francesco voce delle periferie. Alla Chiesa serve continuità» - «Non ho alcun timore, la Chiesa andrà avanti. Indietro non si torna. Sono sicuro che il prossimo Papa ripartirà da tutto quello che ci ha lasciato Francesco». Don ... 🔗ilmattino.it

Don Patriciello sul prossimo Papa: «Santo, aperto al mondo e italiano. Mi piacerebbe Zuppi» - Il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, si è espresso riguardo l'imminente proclamazione di un nuovo Pontefice, dopo la morte di Papa Francesco: «Vorrei un Papa ... 🔗msn.com

Don Patriciello: “Francesco, il Papa laico della periferia del mondo. Lo piangono i guerrafondai che non lo hanno ascoltato” - «Papa Francesco non ha mai smesso di essere laico. Ciò gli ha consentito di affrontare i problemi delle periferie, degli ultimi e dei ... 🔗iltempo.it