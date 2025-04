Intervento negato alle celebrazioni ufficiali del 25 aprile Anpi organizza una sua manifestazione

Anpi di Brisighella non sarà presente alle celebrazioni istituzionali per la celebrazione degli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo. Per il 25 aprile, infatti, la sezione della città della Romagna faentina ha deciso di astenersi dalla manifestazione organizzata dall'Amministrazione.

