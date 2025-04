Inter-news.it - Inter, Zielinski e Dumfries puntano alla Roma. Thuram, una realtà – Sky

Leggi su Inter-news.it

L’affronterà lanella sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Per l’occasione, il tecnico Simone Inzaghi spera di riavere a disposizione Piotre Denzel.LA NOTIZIA – L’è oggi a riposo, dopo la sconfitta rimediata contro il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia per 0-3. La squadra nerazzurra tornerà nella giornata di domani, 25 aprile, a lavorare in gruppo per preparare la prossima sfida di Campionato contro la. Il match con la compagine allenata da Claudio Ranieri può rappresentare il crocevia della stagione dei meneghini, il cui eccellente andamento fino a metà aprile non è stato alterato da due sconfitte, per quanto pesanti, subìte in tre giorni. Di fronte i nerazzurri si troveranno la migliore squadra del girone di ritorno, numerimano, per cui l’impegno sarà tanto arduo quanto affascinante per i contorni che lo caratterizzano.