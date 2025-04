Inter verso la Roma Dumfries e Zielinski per la panchina le ultime su Thuram

Inter e Roma, cruciale per la stagione di entrambe. I giallorossi devono per forza mettere da parte un tabù big match che dura ormai da troppo tempo, perché solo vincendo le ultime sfide con le pari livello il sogno Champions League ha speranza di esistere. Nerazzurri invece a pari punti in vetta col Napoli ma alle prese con la stanchezza dei tantissimi impegni in programma e feriti da due ko consecutivi, contro il Bologna in campionato e con il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.Uno 0-3 doloroso quello di ieri per i Campioni d’Italia in carica, che fa tramontare il sogno Triplete, analizzato così da Inzaghi nel post partita: “Non siamo abituati a due sconfitte di fila, dobbiamo analizzarle nel modo giusto. Complimenti al Milan che in tutte le cinque partite ci ha messo in difficoltà, tutti dovevamo fare di più. Sololaroma.it - Inter verso la Roma, Dumfries e Zielinski per la panchina: le ultime su Thuram Leggi su Sololaroma.it Si avvicina a grandi falcate un match di San Siro, tra, cruciale per la stagione di entrambe. I giallorossi devono per forza mettere da parte un tabù big match che dura ormai da troppo tempo, perché solo vincendo lesfide con le pari livello il sogno Champions League ha speranza di esistere. Nerazzurri invece a pari punti in vetta col Napoli ma alle prese con la stanchezza dei tantissimi impegni in programma e feriti da due ko consecutivi, contro il Bologna in campionato e con il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.Uno 0-3 doloroso quello di ieri per i Campioni d’Italia in carica, che fa tramontare il sogno Triplete, analizzato così da Inzaghi nel post partita: “Non siamo abituati a due sconfitte di fila, dobbiamo analizzarle nel modo giusto. Complimenti al Milan che in tutte le cinque partite ci ha messo in difficoltà, tutti dovevamo fare di più.

