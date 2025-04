Inter Roma Inzaghi prepara i cambi oltre Bastoni e Mkhitaryan pronte altre mosse a sorpresa

Inter Roma, altri cambi in arrivo per Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro prepara altre sostituzioni verso i giallorossiInzaghi inizia a ragionare verso Inter Roma, il tecnico deve fare a meno degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan: al loro posto ci saranno Carlos Augusto e Frattesi. Le buone notizie dovrebbero arrivare dall’infermeria: Dumfries e Zielinski sono pronti a tornare tra i convocati per la sfida coi giallorossi, imbattuti in Serie A nelle ultime 17 gare. Sport Mediaset ha aggiornato così sui nerazzurri:LA SITUAZIONE – «Nessuno dei due, ovviamente, sarà titolare, ma dovrebbero mettere minuti nelle gambe in vista di Barcellona, sfida a cui punta Thuram. L’assenza praticamente certa del francese, Lautaro Martinez sarà costretto agli straordinari. Il nodo principale è il partner da affiancare al capitano: Taremi e Correa sono stati disastrosi nelle ultime uscite, Arnautovic ha fatto il suo ma non è al top della condizione. Internews24.com - Inter Roma, Inzaghi prepara i cambi: oltre Bastoni e Mkhitaryan pronte altre mosse a sorpresa Leggi su Internews24.com , altriin arrivo per Simone: il tecnico nerazzurrosostituzioni verso i giallorossiinizia a ragionare verso, il tecnico deve fare a meno degli squalificati: al loro posto ci saranno Carlos Augusto e Frattesi. Le buone notizie dovrebbero arrivare dall’infermeria: Dumfries e Zielinski sono pronti a tornare tra i convocati per la sfida coi giallorossi, imbattuti in Serie A nelle ultime 17 gare. Sport Mediaset ha aggiornato così sui nerazzurri:LA SITUAZIONE – «Nessuno dei due, ovviamente, sarà titolare, ma dovrebbero mettere minuti nelle gambe in vista di Barcellona, sfida a cui punta Thuram. L’assenza praticamente certa del francese, Lautaro Martinez sarà costretto agli straordinari. Il nodo principale è il partner da affiancare al capitano: Taremi e Correa sono stati disastrosi nelle ultime uscite, Arnautovic ha fatto il suo ma non è al top della condizione.

