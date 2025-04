Inter Roma Fabbri l’arbitro Le designazioni della 34ª giornata di Serie A

Inter-Roma si giocherà domenica alle ore 15 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024-2025: ci sarà Fabbri della sezione di Ravenna.ARBITRO Inter-Roma (domenica 27 aprile ore 15)Arbitro: Michael FabbriAssistenti arbitrali: Alessandro Costanzo – Matteo PasseriQuarto Ufficiale: Livio MarinelliArbitro VAR: Marco Di BelloAssistente AVAR: Marco PiccininiDi seguito, oltre all’arbitro di Inter-Roma, le designazioni per tutte le altre nove partite del prossimo turno di campionato, che si giocherà da venerdì 25 a lunedì 28 aprile.Serie A 2024-2025, GLI ARBITRI PER LA 34ª giornataATALANTA-LECCE venerdì 25 aprile ore 20.45LA PENNAROSSI M. – CECCONIIV: PERRIVAR: CHIFFIAVAR: DI PAOLOCOMO-GENOA domenica 27 aprile ore 12. Inter-news.it - Inter-Roma, Fabbri l’arbitro! Le designazioni della 34ª giornata di Serie A Leggi su Inter-news.it si giocherà domenica alle ore 15 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la trentaquattresimadiA 2024-2025: ci saràsezione di Ravenna.ARBITRO(domenica 27 aprile ore 15)Arbitro: MichaelAssistenti arbitrali: Alessandro Costanzo – Matteo PasseriQuarto Ufficiale: Livio MarinelliArbitro VAR: Marco Di BelloAssistente AVAR: Marco PiccininiDi seguito, oltre aldi, leper tutte le altre nove partite del prossimo turno di campionato, che si giocherà da venerdì 25 a lunedì 28 aprile.A 2024-2025, GLI ARBITRI PER LA 34ªATALANTA-LECCE venerdì 25 aprile ore 20.45LA PENNAROSSI M. – CECCONIIV: PERRIVAR: CHIFFIAVAR: DI PAOLOCOMO-GENOA domenica 27 aprile ore 12.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Approfondimenti da altre fonti: Chi è l'arbitro di Milan-Inter in Coppa Italia: a San Siro dirigerà Fabbri; Moviola Milan-Inter, Var bene così: l'arbitro Fabbri rimane senza parole; Lazio fuori dalla Coppa Italia. I tifosi non ci stanno: Partita rubata; La semifinale Milan-Inter sarà arbitrata da Fabbri, arbitro di Milan-Roma col contatto Reijnders-Pisilli; Perché Fabbri ha deciso che il contatto Reijnders-Pisilli non era da rigore: un errore clamoroso.

Lo riporta ansa.it: Sozza arbitra derby di Roma, per l'Inter c'è Di Bello - E' Sozza l'arbitro designato a dirigere il derby di Lazio-Roma di domenica sera. Lo rende noto l'Aia. Per Inter-Cagliari è stato invece scelto Di Bello, mentre Mariani dirigerà Atalanta-Bologna. (ANSA ...

Risulta da milannews.it: La semifinale Milan-Inter sarà arbitrata da Fabbri, arbitro di Milan-Roma col contatto Reijnders-Pisilli - (ANSA) - ROMA, 31 MAR - E' Michael Fabbri della sezione di Ravenna l'arbitro designato a dirigere la semifinale di andata di Coppa Italia Milan-Inter di mercoledì a S. Siro. Lo fa sapere la lega ...

Segnala ilmilanista.it: Milan-Inter, sarà Fabbri a dirigere l’atteso derby di domani: ricordo amaro - A dirigere il big match sarà l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna. La Lega Calcio annuncia così quale sarà l’arbitro della partita, lo stesso del contatto tra Reijnders e Pisilli che ha ...