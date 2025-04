Inter ore servono forze fresche e convincenti Cambi contro la Roma

contro il Bayern Monaco al brusco risveglio in campionato. L'Inter sembra aver perso smalto proprio nel momento più delicato della stagione. La sensazione, è che la stanchezza stia in qualche modo presentando il conto. I ko consecutivi contro Bologna e Milan non devono spegnere l'entusiasmo. Inzaghi dovrà cercare di tirare fuori l'orgoglio da tutta la squadra e già contro la Roma saranno previsti dei Cambi.Cambi IN VISTA – Dopo l'impresa europea, Simone Inzaghi si è trovato a gestire una squadra visibilmente appannata, a corto di energie fisiche e mentali. L'intensità che aveva caratterizzato il gioco nerazzurro fino a poche settimane fa si è affievolita, e il calendario non fa sconti. Domenica sarà la Roma l'avversaria da affrontare in un Olimpico pronto a spingere i giallorossi nella lotta europea.

