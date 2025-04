Inter ora servono forze fresche e convincenti Cambi contro la Roma

contro il Bayern Monaco al brusco risveglio in campionato. L’Inter sembra aver perso smalto proprio nel momento più delicato della stagione. La sensazione, è che la stanchezza stia in qualche modo presentando il conto. I ko consecutivi contro Bologna e Milan non devono spegnere l’entusiasmo. Inzaghi dovrà cercare di tirare fuori l’orgoglio da tutta la squadra e già contro la Roma saranno previsti dei Cambi.Cambi IN VISTA – Dopo l’impresa europea, Simone Inzaghi si è trovato a gestire una squadra visibilmente appannata, a corto di energie fisiche e mentali. L’intensità che aveva caratterizzato il gioco nerazzurro fino a poche settimane fa si è affievolita, e il calendario non fa sconti. Domenica sarà la Roma l’avversaria da affrontare in un Olimpico pronto a spingere i giallorossi nella lotta europea. Inter-news.it - Inter, ora servono forze fresche (e convincenti)! Cambi contro la Roma Leggi su Inter-news.it Dalla notte magicail Bayern Monaco al brusco risveglio in campionato. L’sembra aver perso smalto proprio nel momento più delicato della stagione. La sensazione, è che la stanchezza stia in qualche modo presentando il conto. I ko consecutiviBologna e Milan non devono spegnere l’entusiasmo. Inzaghi dovrà cercare di tirare fuori l’orgoglio da tutta la squadra e giàlasaranno previsti deiIN VISTA – Dopo l’impresa europea, Simone Inzaghi si è trovato a gestire una squadra visibilmente appannata, a corto di energie fisiche e mentali. L’intensità che aveva caratterizzato il gioco nerazzurro fino a poche settimane fa si è affievolita, e il calendario non fa sconti. Domenica sarà lal’avversaria da affrontare in un Olimpico pronto a spingere i giallorossi nella lotta europea.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Lautaro ha lavorato in gruppo e rientra già a Parma, Dumfries preoccupa; Firma gratis con l’Inter: Liverpool già avvisato; Bayern-Inter è la sfida degli infortunati: Dumfries preoccupa ma Lautaro rientra già a Parma; SM – Inter, per de Vrij solo crampi. Inzaghi spera di riavere Thuram e Pavard; Sparta Praga-Inter, Triplice Fischio - Lautaro Martinez evita situazioni kafkiane: tre punti oggi per evitare i playoff domani.

Segnala msn.com: Inter, l’ incasso di Frattesi per allargare la rosa. Sgarbo al Milan? - l' Inter sta pensando che i 40 milioni per Frattesi potrebbero significare più forze fresche e medita uno sgarbo al Milan. L’Inter sta valutando alcune opzioni per rinforzare il proprio ...

Riporta tuttomercatoweb.com: Inter, c'è chi ha ricaricato le pile: Acerbi, Mkhitaryan & co. Forze fresche per il finale - Con il rientro progressivo degli altri giocatori internazionali, Inzaghi potrà contare su forze fresche per affrontare il rush finale della stagione.

Scrive m.tuttomercatoweb.com: Inter, c'è chi ha ricaricato le pile: Acerbi, Mkhitaryan & co. Forze fresche per il finale - Intanto, tra gli esterni, Dimarco è già tornato in gruppo, mentre Darmian e Zalewski seguiranno a breve. Con il rientro progressivo degli altri giocatori internazionali, Inzaghi potrà contare su forze ...