Inter Milan tiri totali a favore ma non serve le statistiche del derby

derby andato in scena a San Siro, i numeri raccontano una storia diversa rispetto al tabellino finale. L’Inter ha infatti avuto la meglio su diversi fronti statistici, ma ciò non è servito perché il Milan ha vinto con merito concretizzando le uniche occasioni avute. Di seguito le statistiche della partita. DATI – L’Inter ha mantenuto il 56% del possesso palla, conducendo il gioco per lunghi tratti della partita. Anche il computo dei tiri totali sorride ai nerazzurri, che hanno concluso 16 volte verso la porta avversaria, contro gli 8 tentativi del Milan. La superiorità nel gioco non si è tradotta in efficacia sottoporta. Nel primo tempo, l’Inter ha avuto due occasioni clamorose: Lautaro Martinez, solitamente letale, ha sprecato una ghiotta opportunità, mentre Federico Dimarco ha colpito una traversa che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match. Inter-news.it - Inter-Milan, tiri totali a favore ma non serve: le statistiche del derby Leggi su Inter-news.it Nelandato in scena a San Siro, i numeri raccontano una storia diversa rispetto al tabellino finale. L’ha infatti avuto la meglio su diversi fronti statistici, ma ciò non è servito perché ilha vinto con merito concretizzando le uniche occasioni avute. Di seguito ledella partita. DATI – L’ha mantenuto il 56% del possesso palla, conducendo il gioco per lunghi tratti della partita. Anche il computo deisorride ai nerazzurri, che hanno concluso 16 volte verso la porta avversaria, contro gli 8 tentativi del. La superiorità nel gioco non si è tradotta in efficacia sottoporta. Nel primo tempo, l’ha avuto due occasioni clamorose: Lautaro Martinez, solitamente letale, ha sprecato una ghiotta opportunità, mentre Federico Dimarco ha colpito una traversa che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match.

