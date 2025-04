Inter Milan semifinale Coppa Italia domina con oltre 6 milioni di spettatori su Canale 5

dominata dalla semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan su Canale5, che ha attirato un pubblico di oltre 6 milioni di spettatori, raggiungendo uno share del 29,7%. La partita ha mantenuto un Interesse costante, con il primo tempo seguito da quasi 6 milioni di telespettatori . L'articolo Inter-Milan semifinale Coppa Italia domina con oltre 6 milioni di spettatori su Canale 5 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Inter-Milan semifinale Coppa Italia domina con oltre 6 milioni di spettatori su Canale 5 Leggi su Sbircialanotizia.it Mercoledì 23 aprile 2025 ha visto una serata televisivata dalladitrasu5, che ha attirato un pubblico didi, raggiungendo uno share del 29,7%. La partita ha mantenuto unesse costante, con il primo tempo seguito da quasi 6di tele. L'articolocondisu5 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Ne parlano su altre fonti: Inter-Milan 0-3, doppietta Jovic e gol di Reijnders. Rossoneri in finale di Coppa Italia; Jovic e Reijnders spediscono il Milan in finale di Coppa Italia. Inter, sfuma il sogno Triplete; Inter-Milan 0-3: risultato finale e highlights; Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: il tabellino del match. Rossoneri in finale; Semifinale Coppa Italia, Doveri designato per il derby Inter-Milan. Mazzoleni-Marini al VAR.

Si legge su tg24.sky.it: Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: rossoneri in finale. Doppietta di Jovic, tris di Reijnders - Leggi su Sky TG24 l'articolo Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: rossoneri in finale. Doppietta di Jovic, tris di Reijnders ...

Riporta sport.virgilio.it: Pagelle Inter-Milan 0-3: Jovic manda il Diavolo in finale di Coppa Italia, derby da incubo per Lautaro e Taremi - Coppa Italia ritorno semifinale Inter-Milan 0-3: super Jovic, autore di una doppietta, e Reijnders regalano la finalissima a Conceicao. Male Lautaro e Taremi.

Secondo msn.com: Coppa Italia, Inter-Milan 0-3. Rossoneri in finale - La semifinale di Coppa Italia Inter-Milan finisce 3-0 per i rossoneri, che vanno dunque in finale.