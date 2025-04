Inter Milan la sentenza di Capello Cosa ho visto

Milan si è ritrovato, grazie a una mentalità più forte e a un modulo che ha premiato di più i giocatori. Così sulle colonne della Gazzetta dello Sport l’ha pensata l’ex allenatore rossonero Fabio Capello, oggi opinionista di Sky. Don Fabio lo ha scritto nella sua rubrica sulla Rosea dopo la vittoria netta dei rossoneri contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: ”Il calcio è quella Cosa strana per cui il Milan, in un’annata che resta estremamente deludente, riesce a far fuori l’Inter, dopo averle inflitto la terza sconfitta in cinque derby, senza mai averne perso uno e avendo alzato già la Supercoppa in faccia ai cugini a Riad — si legge — Siamo al paradosso dei paradossi, ma la vittoria che porta il Diavolo in finale di Coppa Italia è stata chiara, netta, entusiasmante come in ben poche occasioni questa stagione”. Liberoquotidiano.it - Inter-Milan, la sentenza di Capello: "Cosa ho visto" Leggi su Liberoquotidiano.it Questosi è ritrovato, grazie a una mentalità più forte e a un modulo che ha premiato di più i giocatori. Così sulle colonne della Gazzetta dello Sport l’ha pensata l’ex allenatore rossonero Fabio, oggi opinionista di Sky. Don Fabio lo ha scritto nella sua rubrica sulla Rosea dopo la vittoria netta dei rossoneri contro l’nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: ”Il calcio è quellastrana per cui il, in un’annata che resta estremamente deludente, riesce a far fuori l’, dopo averle inflitto la terza sconfitta in cinque derby, senza mai averne perso uno e avendo alzato già la Supercoppa in faccia ai cugini a Riad — si legge — Siamo al paradosso dei paradossi, ma la vittoria che porta il Diavolo in finale di Coppa Italia è stata chiara, netta, entusiasmante come in ben poche occasioni questa stagione”.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Inter-Milan, la sentenza di Capello: Cosa ho visto; Fabio Capello bacchetta l’Inter: polemica sui social. Le foto; Inter-Milan, Inzaghi furibondo: Non prendermi per il... | .it; Conceicao, clamoroso sfogo dopo l'Inter: Come due giorni fa | .it; Capello: «Lo scudetto un affare tra Milan e Inter, ma occhio al Napoli. La Var va usata contro i simulatori».

msn.com scrive: Capello: "Presunzione nelle scelte di Inzaghi. Finalmente un secondo tempo da Milan" - Fabio Capello, ex allenatore e ora opinionista, ha commentato su La Gazzetta dello Sport il derby di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan. Una sconfitta bruciante.

Lo riporta msn.com: Capello: “Ieri il Milan ha giocato da Milan, sul futuro di Conceicao…” - L’ex allenatore rossonero Fabio Capello ha commentato la vittoria ottenuta ieri sera dal Milan in Coppa Italia contro l’Inter ...

Come scrive msn.com: Parole durissime su Inzaghi dopo il derby: la verità scomoda dell’ex allenatore - Il giorno dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia arrivano critiche da ogni parte ai nerazzurri. Il commento di Fabio Capello dopo l’ennesimo derby vinto dal Milan ha il sapore della provocazione ...