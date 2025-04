Inter Milan Inzaghi furibondo Non prendermi per il

Inzaghi lo era al termine del derby di Coppa Italia perso contro il Milan per 3-0, costato l’eliminazione ai nerazzurri in Coppa Italia. Niente Triplete per la truppa dell’allenatore piacentino, che ora si concentra sul prossimo impegno con la Roma e sulla Champions contro il Barcellona. Nel finale di partita, mercoledì, l’allenatore si è scagliato contro il quarto uomo Aureliano. Uno sfogo immortalato dalle telecamere, con un linguaggio colorito rivolto da Inzaghi agli ufficiali di gara. La richiesta era quella di non concedere recupero dato il risultato tondo: "Non voglio il recupero! Non mi prendete per il cu.o! Non lo voglio!". Di fronte ai tentativi del quarto uomo di placare la sua ira, l'allenatore dell'Inter ha ribadito a gran voce: "Non lo voglio!". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42383167Alla fine, Inzaghi è stato accontentato dal direttore di gara Doveri, che al 90’ ha fischiato la fine. Liberoquotidiano.it - Inter-Milan, Inzaghi furibondo: "Non prendermi per il..." Leggi su Liberoquotidiano.it Una furia, Simonelo era al termine del derby di Coppa Italia perso contro ilper 3-0, costato l’eliminazione ai nerazzurri in Coppa Italia. Niente Triplete per la truppa dell’allenatore piacentino, che ora si concentra sul prossimo impegno con la Roma e sulla Champions contro il Barcellona. Nel finale di partita, mercoledì, l’allenatore si è scagliato contro il quarto uomo Aureliano. Uno sfogo immortalato dalle telecamere, con un linguaggio colorito rivolto daagli ufficiali di gara. La richiesta era quella di non concedere recupero dato il risultato tondo: "Non voglio il recupero! Non mi prendete per il cu.o! Non lo voglio!". Di fronte ai tentativi del quarto uomo di placare la sua ira, l'allenatore dell'ha ribadito a gran voce: "Non lo voglio!". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42383167Alla fine,è stato accontentato dal direttore di gara Doveri, che al 90’ ha fischiato la fine.

