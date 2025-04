Inter Milan i rossoneri si vendicano e spengono il sogno Triplete di Inzaghi Il 3 0 di ieri ha…

Inter Milan, i rossoneri si vendicano e spengono il sogno Triplete di Inzaghi: «Il 3-0 di ieri ha.». L’analisi di RepubblicaLa Repubblica analizza Inter Milan di ieri sera, parlando di come i rossoneri abbiano spento le speranze Triplete dei nerazzurri.Inter Milan – «Un anno dopo aver consegnato la seconda stella ai cugini proprio nel derby, il Milan si è preso una rivincita non platonica: vincendo con un nitido 3-0 il ritorno della semifinale di Coppa Italia, introdotto dal coinvolgente omaggio a papa Francesco, ha tolto all’Inter il sogno del Triplete, ne ha smascherato la preoccupazione per il duello di Champions tra sei giorni col Barcellona e soprattutto si è garantito, oltre a un finale di stagione più scintillante della sua mediocre classifica, la speranza di riprendersi il 14 maggio a Roma il trofeo che gli manca da 22 anni e che vale la qualificazione diretta all’Europa League». Internews24.com - Inter Milan, i rossoneri si vendicano e spengono il sogno Triplete di Inzaghi: «Il 3-0 di ieri ha…» Leggi su Internews24.com , isiildi: «Il 3-0 diha.». L’analisi di RepubblicaLa Repubblica analizzadisera, parlando di come iabbiano spento le speranzedei nerazzurri.– «Un anno dopo aver consegnato la seconda stella ai cugini proprio nel derby, ilsi è preso una rivincita non platonica: vincendo con un nitido 3-0 il ritorno della semifinale di Coppa Italia, introdotto dal coinvolgente omaggio a papa Francesco, ha tolto all’ildel, ne ha smascherato la preoccupazione per il duello di Champions tra sei giorni col Barcellona e soprattutto si è garantito, oltre a un finale di stagione più scintillante della sua mediocre classifica, la speranza di riprendersi il 14 maggio a Roma il trofeo che gli manca da 22 anni e che vale la qualificazione diretta all’Europa League».

Secondo fcinter1908.it: Il Milan si vendica e toglie all’Inter il sogno Triplete: “Il 3-0 di ieri ha smascherato…” - L'Inter perde la semifinale di ritorno 3-0, in finale di Coppa Italia va il Milan: questa l'analisi di Repubblica del match di San Siro ...

Segnala ilgiornale.it: Derby Milan-Inter: dominio rossonero e critiche a Inzaghi, il Milan resta tabù per l’Inter - Il Milan resta imbattuto nei derby stagionali contro l’Inter. Conceição critica la squadra, mentre Inzaghi finisce nel mirino per la gestione e l’atteggiamento. Rossoneri tecnicamente superiori ...

Lo riporta unionesarda.it: Il derby è rossonero: Milan batte Inter 3-0 ed è in finale di Coppa Italia - Il Milan batte l’Inter 3-0, vola in finale di Coppa Italia vincendo il terzo derby sui cinque disputati in questa stagione e fa sfumare il sogno triplete di Inzaghi.