Inter Milan 2 3 Punti salienti Abraham segna il vincitore dell’ultimo minuto EA Sports FC Supercup 2025

Inter e Milano hanno visto i Rossoneri rivendicare il loro ottavo Supercup grazie agli obiettivi di Theo Hernandez, .Guarda questo video su YoutubeL'articolo Inter-Milan 2-3 Punti salienti Abraham segna il vincitore dell’ultimo minuto! EA Sports FC Supercup 2025 proviene da JustCalcio.com. Leggi su Justcalcio.com Una finale elettrizzante tra i rivali della cittào hanno visto i Rossoneri rivendicare il loro ottavograzie agli obiettivi di Theo Hernandez, .Guarda questo video su YoutubeL'articolo2-3il! EAFCproviene da JustCalcio.com.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Ne parlano su altre fonti: Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: rossoneri in finale. Doppietta di Jovic, tris di Reijnders; Jovic e Reijnders spediscono il Milan in finale di Coppa Italia. Inter, sfuma il sogno Triplete; Cosa succede se il derby Inter-Milan termina pari e chi va in finale con lo 0-0, 1-1, 2-2 e 3-3: il regolamento della Coppa Italia; Il Milan batte l'Inter 3-0 e vola in finale con una doppietta di Jovic e Reijnders FOTO; Inter-Milan 0-3, risultato e highlights della partita di Coppa Italia: doppietta di Jovic e gol di Reijnders.

Si legge su tg24.sky.it: Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: rossoneri in finale. Doppietta di Jovic, tris di Reijnders - Leggi su Sky TG24 l'articolo Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: rossoneri in finale. Doppietta di Jovic, tris di Reijnders ...

Riporta msn.com: Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: Jovic-Reijnders regalano la finale a Conceiçao - Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia il Milan batte 3-0 l'Inter ed è la prima finalista della competizione ...

Lo riporta sport.sky.it: Inter-Milan 0-3, doppietta Jovic e gol di Reijnders. Rossoneri in finale di Coppa Italia - Leggi su Sky Sport l'articolo Inter-Milan 0-3, doppietta Jovic e gol di Reijnders. Rossoneri in finale di Coppa Italia ...