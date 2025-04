Inter Inzaghi Non siamo abituati a perdere due partite di fila

Al termine del derby perso 0-3 dall'Inter ieri sera, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset esprimendo tutto il suo rammarico per l'eliminazione dalla Coppa Italia e in generale gli ultimi negativi giorni trascorsi. Per l'Inter infatti, è sfumato il sogno Triplete.

