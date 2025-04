Inter crisi dietro l’angolo Dopo Bologna e il tonfo nel derby Inzaghi finisce sul banco degli imputati

Due sconfitte pesanti in pochi giorni, una classifica che si complica e un derby da incubo. Per l'Inter di Simone Inzaghi è arrivato il momento più delicato della stagione, forse quello in cui tutto rischia di franare. Prima il ko in campionato con il Bologna, che ha permesso al Napoli di agganciare i nerazzurri in testa alla classifica. Poi l'eliminazione dalla Coppa Italia nel modo più amaro: perdendo nettamente contro il Milan nel derby, un 3-0 che pesa come un macigno sul morale e sulla stagione.Il tecnico nerazzurro, a fine partita, ha provato a mantenere la calma: "Dispiace per i nostri tifosi, ma questo è il calcio. Bisogna fare i complimenti al Milan, ma il mio rammarico è per il primo tempo: tante occasioni non sfruttate, mentre loro hanno segnato subito. Sul secondo gol non siamo stati neanche fortunati".

