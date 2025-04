Inter Barcellona anche la semifinale di ritorno sarà visibile in chiaro Ecco i dettagli

Inter Barcellona, anche la semifinale di ritorno sarà visibile in chiaro? Ecco i dettagli sulla sfida di Champions LeagueQuesto pomeriggio, il gruppo Warner Bros. Discovery ha annunciato che trasmetterà in chiaro la semifinale di andata della UEFA Champions League tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì 30 aprile, con inizio alle 21:00. La partita era inizialmente un’esclusiva di Amazon Prime Video, ma, in base alle normative AgCom sugli eventi di rilevanza nazionale, è stata decisa la sua trasmissione in chiaro. Per lo stesso motivo, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, sarà TV8 a trasmettere in diretta e in chiaro anche la sfida di ritorno tra Inter e Barcellona, prevista per martedì 6 maggio a San Siro, con calcio d’inizio sempre alle 21:00. Sebbene i diritti TV di questa partita siano in possesso di Sky, la rete satellitare ha deciso di mandarla in onda sul suo canale in chiaro. Internews24.com - Inter Barcellona, anche la semifinale di ritorno sarà visibile in chiaro? Ecco i dettagli Leggi su Internews24.com ladiinsulla sfida di Champions LeagueQuesto pomeriggio, il gruppo Warner Bros. Discovery ha annunciato che trasmetterà inladi andata della UEFA Champions League tra, in programma mercoledì 30 aprile, con inizio alle 21:00. La partita era inizialmente un’esclusiva di Amazon Prime Video, ma, in base alle normative AgCom sugli eventi di rilevanza nazionale, è stata decisa la sua trasmissione in. Per lo stesso motivo, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza,TV8 a trasmettere in diretta e inla sfida ditra, prevista per martedì 6 maggio a San Siro, con calcio d’inizio sempre alle 21:00. Sebbene i diritti TV di questa partita siano in possesso di Sky, la rete satellitare ha deciso di mandarla in onda sul suo canale in

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Il calendario di Inter e Barcellona a confronto; Champions, Inter-Barcellona: scelta la tv per la semifinale di ritorno in chiaro; Barcellona-Inter in chiaro sul NOVE, perché la semifinale di Champions sarà in diretta TV gratis; Barcellona-Inter free, andata sul Nove e ritorno su Tv8; Biglietti Inter-Barcellona in vendita: la fase per i Soci Inter Club.

Si legge su sport.sky.it: Inter-Barcellona, calendario e partite verso la semifinale di Champions - Il quarto Clásico della stagione dopo il ritorno della semifinale di Champions. Niente male per i blaugrana che, tuttavia, potrebbero chiudere i giochi per il titolo in Spagna proprio nello scontro ...

Secondo msn.com: Barcellona-Inter free, andata sul Nove e ritorno su Tv8 - Champions League free, Inter-Barca per tutti. La grande semifinale di Champions League se la dividono le generaliste in coda nei primi dieci posti del telecomando. L’obbligo Agcom a trasmettere in chi ...

Scrive calciomercato.com: Inter-Barcellona in chiaro: dove vederla in tv - Warner Bros. Discovery ha annunciato che trasmetterà in chiaro l`andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter del 30 aprile. Per le norme.