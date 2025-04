Intelligenza Artificiale nelle segreterie scolastiche semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano Corso gratuito utile per DSGA segretari e Dirigenti

DSGA e So.Ge.S srl, presenta il webinar di approfondimento per DS, DSGA, segreteria e personale amministrativo Intelligenza Artificiale nelle segreterie scolastiche: semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano Il webinar introduce all’Intelligenza Artificiale (IA) e illustra come tale tecnologia possa rappresentare un valido supporto per la semplificazione e .L'articolo Intelligenza Artificiale nelle segreterie scolastiche: semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano. Corso gratuito utile per DSGA, segretari e Dirigenti . Leggi su Orizzontescuola.it Orizzonte Scuola Plus, in collaborazione con Movimento Nazionalee So.Ge.S srl, presenta il webinar di approfondimento per DS,, segreteria e personale amministrativoilIl webinar introduce all’(IA) e illustra come tale tecnologia possa rappresentare un valido supporto per la semplificazione e .L'articoloilper

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Se ne parla anche su altri siti: Intelligenza Artificiale nelle segreterie scolastiche: semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano. Corso gratuito utile per DSGA, segretari e Dirigenti; INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA GOVERNANCE SCOLASTICA. FORMAZIONE DIRIGENTISCUOLA- 21 NOVEMBRE; Intelligenza artificiale e digitale al servizio delle segreterie scolastiche, ecco come. INTERVISTA a Barbieri; Come sarà il rientro a scuola con l’Intelligenza artificiale; Intelligenza artificiale a scuola, Barbacci (Cisl): Può aiutare anche le segreterie. I docenti vanno orientati.

Da agendadigitale.eu: Intelligenza artificiale open source: verso un’AI etica, equa e accessibile - L'intelligenza artificiale open source sta trasformando tecnologia, economia e formazione verso un futuro più equo e innovativo. Scopri come.

Lo riporta orizzontescuola.it: La tecnologia di WindTre Business per la scuola: cybersecurity, cloud, intelligenza artificiale, big data analytics e robotica - WindTre Business è impegnata da diversi anni in attività di supporto agli istituti scolastici: un percorso iniziato nel 2022 con il Wi-Fi nelle scuole, proseguito nel 2023 con la fornitura di lavagne ...

Secondo tecnicadellascuola.it: Intelligenza artificiale, uno strumento per una scuola inclusiva [INTERVISTA] - Il tema dell’intelligenza artificiale e dei suoi risvolti educativi e scolastici sta assumendo un rilievo sempre più ampio. Oggi ne parliamo con la professoressa Maria Concetta Carruba docente ...