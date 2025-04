Ingerisce 21 ovuli di cocaina mentre è fuori dal carcere per Pasqua detenuto nei guai

Pasqua arrivano gli ovuli farciti alla cocaina. Nella giornata di ieri è rientrato nell'istituto penitenziario di Fuorni un detenuto, che aveva usufruito di un permesso per le festività appena trascorse. L'uomo, di origini magrebine, è accusato. Salernotoday.it - Ingerisce 21 ovuli di cocaina mentre è fuori dal carcere per Pasqua: detenuto nei guai Leggi su Salernotoday.it Nella casa circondariale di Salerno dopo le Uova diarrivano glifarciti alla. Nella giornata di ieri è rientrato nell'istituto penitenziario di Fuorni un, che aveva usufruito di un permesso per le festività appena trascorse. L'uomo, di origini magrebine, è accusato.

