8220Ingannati dalla voce di Mara Venier abbiamo perso 250mila euro8221 come funziona la truffa delle cripto

personaggio famoso rilancia a una piattaforma di investimenti. Una volta cliccato sul sito arriva la chiamata di un broker e la proposta per un piano di investimenti redditizio. E questo è solo l'inizio: da qui parte un sistema di truffe secondarie. Leggi su Fanpage.it Tutto inizia con un post sui social che parla di investimenti. Spesso sono clip create con l'intelligenza artificiale, dove il deepfake di unnaggio famoso rilancia a una piattaforma di investimenti. Una volta cliccato sul sito arriva la chiamata di un broker e la proposta per un piano di investimenti redditizio. E questo è solo l'inizio: da qui parte un sistema di truffe secondarie.

