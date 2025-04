Infortunio Mbangula il belga torna a disposizione di Tudor per la sfida col Monza Tutti gli aggiornamenti

Infortunio Mbangula, il belga torna a disposizione di Tudor per la sfida col Monza? Tutti gli aggiornamenti in vista del match in programma domenicaArchiviato il ko del Tardini, stamattina la Juventus si è ritrovata alla Continassa per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato all'Allianz Stadium domenica contro il Monza.Come appreso da Samuel Mbangula, che aveva saltato la trasferta contro il Parma, ha lavorato ancora a parte rispetto al resto del gruppo. Per questo motivo la presenza dell'esterno belga per il prossimo match resta a rischio.

