Infortunio Bremer lavoro senza sosta il difensore brasiliano prosegue il recupero anche in palestra La FOTO scatena i tifosi

Infortunio Bremer, lavoro in palestra: l'ultima FOTO pubblicata dal difensore scatena i tifosi bianconeri

Prosegue il lungo recupero di Bremer dopo l'infortunio al ginocchio di inizio stagione. Il difensore della Juventus, tornato a correre in campo, lavora senza sosta anche in palestra. L'ultima FOTO pubblicata sui social dal brasiliano scatena i tifosi bianconeri.

Bremer è al lavoro per recuperare la forma in vista del rientro, che potrebbe avvenire già al Mondiale per Club. La Juventus, però, non vuole correre rischi.

