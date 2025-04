Infortunati Inter le ultime da Appiano Dumfries e Zielinski possono rientrare con la Roma Thuram invece…

Infortunati Inter, Dumfries e Zielinski possono rientrare con la Roma, Thuram invece. Ecco le ultime indiscrezioni da AppianoGiornata di riposo per l’Inter, dopo la brutta sconfitta contro il Milan che è valsa l’eliminazione nerazzurra dalla Coppa Italia. Ad Appiano Gentile oggi presenti soltanto i tre Infortunati, ossia Zielinski, Dumfries e Thuram, che procedono il loro recupero per tornare presto disponibili. Come riportato da Sky Sport, i primi due potrebbero tornare già contro la Roma domenica, per Tikus invece si prospetta un rientro nella sfida di Barcellona.Inter oggi riposo. Ad Appiano al lavoro gli Infortunati. Piano rientri: si punta ad avere Dumfries e Zielinski a disposizione con la Roma. Thuram invece più col Barcellona.@SkySport @APaventi— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 24, 2025LE ultime SUGLI Infortunati- «Inter oggi riposo. Internews24.com - Infortunati Inter, le ultime da Appiano! Dumfries e Zielinski possono rientrare con la Roma, Thuram invece… Leggi su Internews24.com con lainvece. Ecco leindiscrezioni daGiornata di riposo per l’, dopo la brutta sconfitta contro il Milan che è valsa l’eliminazione nerazzurra dalla Coppa Italia. AdGentile oggi presenti soltanto i tre, ossia, che procedono il loro recupero per tornare presto disponibili. Come riportato da Sky Sport, i primi due potrebbero tornare già contro ladomenica, per Tikus invece si prospetta un rientro nella sfida di Barcellona.oggi riposo. Adal lavoro gli. Piano rientri: si punta ad averea disposizione con lainvece più col Barcellona.@SkySport @APaventi— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 24, 2025LESUGLI- «oggi riposo.

