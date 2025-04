Quotidiano.net - India e Pakistan, tensione a mille dopo l’attentato in Kashmir. Nuova Delhi: “Tutti i pakistani lascino il Paese”. Il rischio degli arsenali nucleari

Roma, 24 aprile 2025 - Torna a massimi livelli latraa seguito del sanguinoso attentato terroristico nella regione contesa delcontro un gruppo di turisti, costato la vita ad almeno 26 persone,ni e un nepalese. Oggi il ministeroEsteri di Newha intimato ai cittadinii indi lasciare ilentro il 29 aprile. Ma è solo l'ultima misura adottata dal governonola strage di hindù a Pahalgam, rivendicato dal Fronte della Resistenza del, vicino al gruppo islamista Lashkar-e-Tayyiba, responsabileattacchi del 2008 a Mumbai e secondofinanziato da Islamabad. TOPSHOT -n soldiers trek back after a search operation around Baisaran meadow in the aftermath of an attack in Pahalgam, about 90kms (55 miles) from Srinagar on April 23, 2025.