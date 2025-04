Indagato per mafia scarcerato per motivi di salute Salvatore Chiovaro andrà ai domiciliari

motivi di salute di Salvatore Chiovaro, presunto mafioso del clan della Noce. Chiovaro era stato arrestato nel corso dell'operazione contro il mandamento mafioso dello scorso 9 aprile insieme ad altri 11 esponenti indagati a vario titolo. Palermotoday.it - Indagato per mafia scarcerato per motivi di salute: Salvatore Chiovaro andrà ai domiciliari Leggi su Palermotoday.it Il gip di Claudia Rosini ha disposto la scarcerazione perdidi, presunto mafioso del clan della Noce.era stato arrestato nel corso dell'operazione contro il mandamento mafioso dello scorso 9 aprile insieme ad altri 11 esponenti indagati a vario titolo.

