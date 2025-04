Incontro Trump-Von der Leyen senza Giorgia Meloni | la rabbia di Palazzo Chigi pronta la contromossa della Premier - RETROSCENA

Palazzo Chigi ll tentativo, ancora informale ma già oggetto di discussione nei corridoi delle cancellerie europee, di organizzare un Incontro tra Ursula von der Leyen e Ilgiornaleditalia.it - Incontro Trump-Von der Leyen senza Giorgia Meloni: la rabbia di Palazzo Chigi, pronta la contromossa della Premier - RETROSCENA Leggi su Ilgiornaleditalia.it “Il dialogo transatlantico deve passare da Roma, non accettiamo scorciatoie istituzionali” spiegano al Giornale d'Italia dall tentativo, ancora informale ma già oggetto di discussione nei corridoi delle cancellerie europee, di organizzare untra Ursula von der

Funerali del Papa, incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro. Stretta di mano tra presidente Usa e von der Leyen - C’è stato un incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky prima del funerale di Papa Francesco. Lo ha riferito Sky News, citando fonti vaticane. I due hanno anche concordato di incontrarsi più tardi oggi dopo il funerale, hanno aggiunto le fonti. Il faccia a faccia è stato confermato dal portavoce della presidenza ucraina. Vestito di nero, Zelensky è stato applaudito dalla folla presente a piazza San Pietro, secondo quello che riporta la Cnn. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ue, 'incontro von der Leyen-Zelensky nel pomeriggio a Roma' - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky questo pomeriggio a Roma. Lo riferisce la portavoce di von der Leyen 🔗quotidiano.net

Von der Leyen a Roma: possibile incontro con Trump durante il funerale di Papa Francesco - "Stiamo valutando la possibilità di incontrarci" anche se "al momento non c'è nulla di confermato". Lo ha detto Paula Pinho, portavoce della presidente della Commissione Ue, interpellata nel briefing con la stampa in merito a possibili incontri a Roma della presidente dell'esecutivo Ue Ursula von der Leyen con il presidente Usa Donald Trump a Roma. "L'obiettivo principale" del viaggio di von der Leyen a Roma "è davvero il funerale di Papa Francesco". 🔗quotidiano.net

Trump-von der Leyen, l’incontro che (ancora) non c’è: ma su dazi e Ucraina il tempo stringe - “Al momento non c’è una data” per l’incontro tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha chiarito oggi la portavoce capo dell ... 🔗msn.com

Un incontro tra von der Leyen e Trump "solo quando sarà pronta intesa" - "Non c'è ancora una data" per l'incontro tra Ursula von der Leyen e Donald Trump, "c'è stato questo interesse" a incontarsi "espresso" sabato, margine dei funerali di Papa Francesco: "il momento giust ... 🔗ansa.it

Von der Leyen chiama Roma: vertice con Trump a maggio - Telefonata della presidente della commissione Ue alla premier su Ucraina e dazi: ipotesi summit a Bruxelles. La deadline di luglio ... 🔗msn.com