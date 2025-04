Incidente a Nichelino scontro tra auto e moto il centauro finisce al ospedale

Incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 24 aprile 2025, in via Debouché a Nichelino. A scontrarsi sono state un'auto, che si stava immettendo nel traffico dal distributore di carburanti Ip. e una moto Kawasaki Ninja. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato.

