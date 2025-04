Inchiesta traghetti Tirrenia tra i beneficiari degli omaggi anche Beppe Grillo che non è indagato

Non hanno risposto alle domande del giudice in procura a Genova i tre direttori di macchina della compagnia di navigazione Tirrenia indagati nell'ambito dell'Inchiesta sui biglietti dei traghetti regalati a ufficiali della Capitaneria. Intanto si scopre che tra i beneficiari degli omaggi della compagnia c'era anche il comico Beppe Grillo, suo figlio Ciro e gli altri ragazzi imputati nel processo per il presunto stupro. Il fondatore del Movimento 5 Stelle e gli altri non sono indagati. Ci invece sono ammiragli, magistrati ma anche appartenenti alle forze dell'ordine e funzionari di varie prefetture tra gli indagati.Giovedì mattina si sono presentati davanti al giudice Silvia Carpanini i direttori di macchina Alessio Ursomanno, Raffaele Del Gatto e Giovanni Ferrandino. Per loro il pm Walter Cotugno ha chiesto l'interdittiva come per altri otto mentre per due ha chiesto gli arresti domiciliari.

