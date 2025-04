Incassi record quasi 5 milioni dall’imposta di soggiorno

Incassi record dall’imposta di soggiorno nel corso del 2024. In consiglio comunale è arrivato martedì sera il rendiconto di bilancio per l’anno che si concluso il 31 dicembre scorso. La pratica è stata votata a maggioranza. L’imposta versata dai turisti ha portato nelle casse dell’ente ben 4,7 milioni di euro, si tratta del valore più alto da quando, oltre dieci anni fa, venne introdotta l’imposta. Parte di questo incasso deriva anche dalla lotta all’evasione fiscale. Lo scorso anno gli uffici hanno lavorato per recuperare le cifre non versate nelle casse, e questo ha permesso di ricavare, per la sola imposta sui turisti, un maggior introito di 660mila euro. Oltre alla tassa versata dai turisti, ci sono anche gli altri tributi comunali su cui l’amministrazione ha voluto spingere per recuperare le cifre non saldate. Ilrestodelcarlino.it - Incassi record: quasi 5 milioni dall’imposta di soggiorno Leggi su Ilrestodelcarlino.it dinel corso del 2024. In consiglio comunale è arrivato martedì sera il rendiconto di bilancio per l’anno che si concluso il 31 dicembre scorso. La pratica è stata votata a maggioranza. L’imposta versata dai turisti ha portato nelle casse dell’ente ben 4,7di euro, si tratta del valore più alto da quando, oltre dieci anni fa, venne introdotta l’imposta. Parte di questo incasso deriva anche dalla lotta all’evasione fiscale. Lo scorso anno gli uffici hanno lavorato per recuperare le cifre non versate nelle casse, e questo ha permesso di ricavare, per la sola imposta sui turisti, un maggior introito di 660mila euro. Oltre alla tassa versata dai turisti, ci sono anche gli altri tributi comunali su cui l’amministrazione ha voluto spingere per recuperare le cifre non saldate.

