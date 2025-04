Anteprima24.it - In volo senza le autorizzazioni, sequestro per 8 elicotteri

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia di Finanza di Napoli sta procedendo alpreventivo di ottoriconducibili a quattro soggetti, uno dei quali legale rappresentante della società Rotortech srl. di Pompei.Le indagini – svolte dalla procura di Torre Annunziata – hanno consentito di accertare che gli indagati, sino al novembre 2024, hanno svolto nel Comune di Pompei attività di air taxi, voli panoramici e lancio di oggetti inin asdei titoli richiesti. In particolare viene contestato l’impiego abusivo di aeromobili a scopo di profitto. Tra i vari episodi finiti sotto la lente degli investigatori anche il lancio fuori dall’aeromobile indi petali di rose dopo un matrimonio.Gli aeromobili impiegati non risultano essere stati sottoposti ad alcuna ispezione periodica e le procedure manutentive non sono risultate rispondenti agli standard commerciali europei.