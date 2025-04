In viaggio per Papa Francesco Oltre 500 giovani in Vaticano Occasione di crescita e fede

Oltre 500 pellegrini under 20 della comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve al Giubileo degli adolescenti a Roma, in programma il prossimo fine settimana. A guidare la caravona dei giovani fedeli, l'arcivescovo Ivan Maffeis insieme a diversi sacerdoti, catechisti e giovani animatori degli oratori. Lo rende noto la Curia arcivescovile dopo la rimodulazione del programma del grande evento religioso da parte della Santa Sede, a seguito della morte di Papa Francesco e delle sue esequie che saranno celebrate sabato in Vaticano.Rimandata invece la celebrazione di canonizzazione del beato Carlo Acutis ad Assisi e sospesi gli eventi più grandi nell'ambito del Giubileo, per comprensibili esigenze logistiche e organizzative. Gli adolescenti della nostra diocesi domani vivranno, come da programma, la giornata "Stand by me" (una giornata di formazione-preparazione in vista dei "GrEst.

