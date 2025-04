In vendita prodotti surrogati del tabacco tre locali chiusi per 30 giorni a Torino

Torino durante un controllo straordinario del territorio coordinato dalla polizia di Stato, a cui hanno partecipato militari dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, sono state effettuate verifiche nell'area pedonale di via di Nanni e vie limitrofe.

