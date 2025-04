In uscita Tony il film sul cuoco Anthony Bourdain nel cast Dominc Sessa e Antonio Banderas

cuoco Anthony Bourdain. A indossare i panni dello chef, morto suicida nel 2018, sarà Dominic Sessa. Nel cast anche Antonio Banderas. Leggi su Fanpage.it È in lavorazione il biopic sul. A indossare i panni dello chef, morto suicida nel 2018, sarà Dominic. Nelanche

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aggiornamenti pubblicati da altri media: In uscita Tony il film sul cuoco Anthony Bourdain: nel cast Dominc Sessa e Antonio Banderas; È in arrivo un biopic sullo chef-scrittore Anthony Bourdain (e non vediamo l'ora di vederlo); Antonio Banderas: la star spagnola nel biopic sullo chef Anthony Bourdain con Dominic Sessa; Sanremo 2025, maritozzi per Noemi e Tony Effe con Chef Ruben Bondì; La vita dello chef Anthony Bourdain diventerà un film? Ecco tutto quello che sappiamo su “Tony” di A24 con Dominic Sessa.

Risulta da msn.com: Dominic Sessa e Antonio Banderas in Tony, biopic su Bourdain - (ANSA) - NEW YORK, 24 APR - Dominic Sessa sarà Anthony Bourdain nel biopic sul cuoco, gastronomo e scrittore statunitense suicida nel 2018. Il film si intitola semplicemente, 'Tony' e si focalizza su ...

Secondo cinematographe.it: Tony: Antonio Banderas nel cast del biopic sul cuoco statunitense Anthony Bourdain - Antonio Banderas è entrato ufficialmente nel cast di Tony, biopic sul cuoco e gastronomo statunitense Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018.