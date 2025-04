In Senato si celebra il 25 aprile C’è un sobrio fuggi fuggi in Aula zero ministri

Senato Ignazio La Russa dichiara aperta la seduta per svolgere "la celebrazione ufficiale del 25 aprile". Nei banchi del governo non c'è nessun ministro. Presente solo il sottosegretario all'Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra. La celebrazione è sobria: tra i Senatori intervenuti – uno per ciascun gruppo politico – nessuno polemizza o attacca gli avversari. Sobria anche nella presenze: nell'Aula di Palazzo Madama i presenti sono pochi.Eppure fino a mezz'ora prima delle celebrazioni, per la discussione del Documento di Finanza Pubblica 2025, durante la quale si sono svolte le votazioni di mozioni presentate da maggioranza e opposizione, l'Aula era quasi piena: erano presenti in 149. Per il governo erano presenti il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini e i ministri Calderoli, Urso, Ciriani e Casellati oltre a cinque sottosegretari, tra cui Butti, Rauti ed Albano.

