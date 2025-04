In fila anche di notte per omaggio al Papa 200 mila ai funerali Il percorso del ultimo viaggio

AGI - "C'è un lavoro straordinario con una grandissima collaborazione di tutte le istituzioni e gli organismi che stanno lavorando insieme. Un metodo Giubileo che si amplia e si rafforza. Quindi il lavoro è molto positivo, con l'impegno di tante persone. Ci saranno tutte le forze per garantire la sicurezza, più di 4mila volontari a supporto di tutti i cittadini e fedeli. Il percorso del corteo sarà un altro momento che consentirà di rendere omaggio al Santo Padre". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza. "L'afflusso al feretro sta andando avanti in modo regolare, oggi 42mila e ieri circa 40mila - ha aggiunto il primo cittadino della Capitale - a breve supereremo i 100mila. I numeri sono molto significativi, ma l'afflusso è molto regolare.

AGI - Dalle 11 di ieri alle 8:30 di questa mattina, 48.600 persone hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Nella notte, dalle 24 alle 5:30, lo hanno salutato in 13 mila. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede Un lungo fiume di persone ha reso omaggio per tutta la notte a Papa Francesco. Fedeli e laici allineati in una lunga e composta coda che si snoda lungo piazza San Pietro ed entra, attraverso la Porta Santa, in Basilica per passare davanti alla ... 🔗agi.it

