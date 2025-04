In coda per 4 ore anche di notte per ultimo omaggio a Papa Francesco

Agi.it - In coda per 4 ore, anche di notte, per l'ultimo omaggio a Papa Francesco

AGI - Un lungo fiume di persone ha resoper tutta la. Fedeli e laici allineati in una lunga e compostache si snoda lungo piazza San Pietro ed entra, attraverso la Porta Santa, in Basilica per passare davanti alla bara aperta di Bergoglio per pochi secondi, il tempo di un segno della croce. Ci vogliono circa 4 ore per poter entrare. Per agevolare il flusso regolare dei fedeli si è optato per l'apertura a oltranza, fino alle 5,30. Un'ora e mezza di chiusura, alle 7 nuova apertura. Ingenti le misure di sicurezza, tutti i varchi sono presi d'assalto. Ad aiutarei volontari del Giubileo che hanno chiuso l'accesso "privilegiato" per i fedeli che si recavano alla Porta Santa. Come accedere A partire dalle 11 è cominciato l'accesso dei fedeli nella Basilica di San Pietro.