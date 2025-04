Imprese in calo in Irpinia nel primo trimestre del 2025

Imprese relativi al primo trimestre 2025, il saldo tra iscrizioni e cessazioni di Imprese risulta negativo: -0,5% per Avellino e -0,6% per Benevento, a fronte di una media nazionale. Avellinotoday.it - Imprese in calo in Irpinia nel primo trimestre del 2025 Leggi su Avellinotoday.it Il tessuto imprenditoriale delle province di Avellino e Benevento mostra segnali di fragilità. Secondo i dati Movrelativi al, il saldo tra iscrizioni e cessazioni dirisulta negativo: -0,5% per Avellino e -0,6% per Benevento, a fronte di una media nazionale.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: Imprese in calo in Irpinia e Sannio nel primo trimestre dell’anno; Confesercenti: spesa famiglie ferma, negozi irpini sempre più in dificoltà; Avellino, sempre meno figli in Irpinia: la natalità cala del 40%; La rete di Confesercenti in Irpinia si allarga: a Grottaminarda apre una nuova sede.

Si legge su irpinianews.it: Calo demografico in Alta Irpinia: perdita di oltre 3.000 abitanti in cinque anni - Ma, come sottolinea amaramente il primo cittadino, questa piccola crescita non può essere vista come una vera consolazione, considerando la perdita complessiva di abitanti che interessa il resto del ...