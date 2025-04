Imola spunta un corpo nel fiume Santerno

Repubblica.it - Imola, spunta un corpo nel fiume Santerno Leggi su Repubblica.it Si tratterebbe di un uomo. Il cadavere, a quanto si apprende nudo, sarebbe stato notato da un passante. Gli inquirenti non escludono alcuna pista

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Imola, spunta un corpo nel fiume Santerno; Milano, ubriaco non si ferma all’alt e scappa: l’auto dei vigili finisce contro il dehors di un bar; Omicidio di Noemi Fiordilino, resta in carcere Vincenzo Crudo. Aveva anche la patente scaduta; Cosa fare a Milano oggi 26 marzo: Nina Zilli al Carcano e il rapper Feid al Fabrique; Ginnastica ritmica, i due presidenti al telefono: Non è mai stata una Farfalla, è una porchetta.

Come scrive bologna.repubblica.it: Imola, spunta un corpo nel fiume Santerno - Si tratterebbe di un uomo. Il cadavere, a quanto si apprende nudo, sarebbe stato notato da un passante ...

Lo riporta video.sky.it: Imola, la piena del fiume Santerno dal ponte della Tosa - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Secondo gov.pl: Filmato sul 2° Corpo d’armata polacco ad Imola - 20 marzo ad Imola sono stati presentati filmati inediti girati durante le battaglie di liberazione della città nell’ambito la campagna militare in primavera dell’anno 1945. Uno di esse fu girato da un ...