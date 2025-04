Immatricolazioni auto in Europa Occidentale crescita del 28 a marzo 2025

marzo sono state immatricolate in Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) 1.422.628 auto, il 2,8% in più dello stesso mese del 2024. Nel primo trimestre dell'anno - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 3.382.057, con un calo dello 0,4% sullo stesso periodo 2024. I veicoli elettrici a batteria (bev) rappresentano a fine marzo il 15,2% del mercato della Ue con 573.500 Immatricolazioni (+28%), a fronte del 12% del primo trimestre del 2024. I veicoli ibridi hanno registrato un'impennata, conquistando il 35,5% del mercato e rimangono la scelta preferita dai consumatori dell'Ue.Stellantis ha immatricolato a marzo in Europa Occidentale - secondo le elaborazioni di Dataforce - 215.190 auto, il 5,9% in meno dello stesso mese 2024. La quota di mercato è del 15,1%, a fronte del 16,5% di un anno fa. Quotidiano.net - Immatricolazioni auto in Europa Occidentale: crescita del 2,8% a marzo 2025 Leggi su Quotidiano.net sono state immatricolate in(Ue+Efta+Uk) 1.422.628, il 2,8% in più dello stesso mese del 2024. Nel primo trimestre dell'anno - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 3.382.057, con un calo dello 0,4% sullo stesso periodo 2024. I veicoli elettrici a batteria (bev) rappresentano a fineil 15,2% del mercato della Ue con 573.500(+28%), a fronte del 12% del primo trimestre del 2024. I veicoli ibridi hanno registrato un'impennata, conquistando il 35,5% del mercato e rimangono la scelta preferita dai consumatori dell'Ue.Stellantis ha immatricolato ain- secondo le elaborazioni di Dataforce - 215.190, il 5,9% in meno dello stesso mese 2024. La quota di mercato è del 15,1%, a fronte del 16,5% di un anno fa.

