Ilary Blasi sotto accusa caos dietro le quinte di The Couple cosa sta succedendo

Theè un disastro. A tre settimane dal debutto, il nuovo reality show di Mediaset non ha catturato l’attenzione del pubblico, anzi. E nel mirino sarebbe finita anche, che non sarebbe riuscita a portare maggiore appeal al programma dopo una lunga assenza dal piccolo schermo. E per questo ora si parla di chiusura anticipata, oltre che di un clima piuttosto tesole.Thenon funziona,Non è servita la presenza dia dare slancio a The. In realtà è il format di per sé a non convincere e non basta di certo il montepremi da un milione di euro a conquistare i telespettatori. Coppie famose chiuse in una casa, prove settimanali, bonus e penalità, nomination ed eliminazioni. Tutto già visto, tutto troppo simile a quello che il pubblico ha appena archiviato, ovvero il Grande Fratello terminato solo qualche settimana fa.