Il week end al cinema da In viaggio con mio figlio a The accountant 2

Robert De Niro torna protagonista al cinema. Sarà al centro delle scene del film "In viaggio con mio figlio", diretto da Tony Goldwyn, che approda nelle sale giovedì 24 aprile.Altre novità sul grande schermo sono costituite da "The accountant 2", con Ben Affleck, e "Until dawn: fino all'alba".Completa il quadro dei nuovi arrivi la proiezione di "Bernadette of Lourdes – The Musical", che ricostruirà la storia della pastorella di Lourdes e dei suoi miracolosi incontri con la Vergine Maria. Nel ruolo della protagonista c'è l'ex allieva di Amici 20, Gaia Di Fusco.Da annotare, infine, il ritorno di "Pink Floyd At Pompeii", che si potrà vedere in forma restaurata.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come "Un film Minecraft", "Le assaggiatrici", "I peccatori" e "30 notti con il mio ex".

