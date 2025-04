Il Vice Premier Tajani a Ferentino nel giorno della Festa della Liberazione

Vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in rappresentanza del governo, il 25 aprile alle 10.30 in occasione della Festa della Liberazione sarà alle Fosse Ardeatine per ricordare le 355 vittime della strage.

Secondo ciociariaoggi.it: Il vicepremier Tajani in Ciociaria per il 25 aprile - Il ministro degli esteri ricorderà il sacerdote della città gigliata, don Giuseppe Morosini, fucilato il 3 aprile 1944 a Forte Bravetta dalle truppe nazifasciste ...

Segnala msn.com: Filippo Tajani, malore in campo dopo uno scontro di gioco: il figlio del vicepremier ricoverato in ospedale - è centrocampista del Ferentino. Filippo Tajani, chi è il calciatore figlio del vicepremier colto da malore in campo A seguito di uno scontro di gioco, il figlio del vicempremier ha perso i sensi ...

Secondo msn.com: Filippo Tajani, come sta dopo l'incidente in campo: «Ricoverato per lipotimia, non rischia la vita» - Filippo Tajani, figlio del vicepremier Antonio ... Città di Paliano in concordata decisione con la Società Ssd Ferentino Calcio, comunica la sospensione della gara che metteva oggi di fronte ...