Ilgiorno.it - Il Trenino rosso piace sempre di più. Grazie ai biglietti i ricavi salgono dell’11%

Leggi su Ilgiorno.it

Risultati decisamente positivi lo scorso anno per la Ferrovia retica (FR). Le entrate sono aumentate a livelli record sia nel trasporto passeggeri che in quello di veicoli, tanto che la compagnia ha realizzato un utile di 17,1 milioni di franchi. Inel ramo passeggeri sono cresciutirispetto all’anno precedente, raggiungendo i 131,2 milioni di franchi, si legge in una nota diffusa ieri dalla FR. La progressione è stata particolarmente marcata per il Bernina Express.