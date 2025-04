Avellinotoday.it - Il Teatro d’Europa chiude la stagione con “Il Medico dei Pazzi” e lancia una gustosa novità

Leggi su Avellinotoday.it

Con il celebre capolavoro di Eduardo Scarpetta, “Ildei”, per la regia di Gigi Savoia, si conclude in grande stile laTeatrale 2024/25 del. Lo spettacolo, in scena nei fine settimana del 26 e 27 aprile e 3 e 4 maggio, promette risate e riflessioni grazie alla.